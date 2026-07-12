Quedan conectadas todas las provincias al Sistema Electroenergético Nacional

Durante este sábado se continuó con el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional, quedando conectadas todas las provincias a las 06 horas con 30 minutos de la madrugada de este domingo.

Se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 667 MW.

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté con 40 MW y el completamiento de la unidad 4 de la CTE Cienfuegos con 100 MW.

Foto tomada de Cubadebate

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