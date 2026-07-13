Diplomacia cubana lamenta fallecimiento de Raúl Roa Kourí

La Junta Directiva de la Cátedra Honorífica Raúl Roa García anunció, con profundo pesar, el fallecimiento de su presidente, el distinguido diplomático y embajador cubano Raúl Roa Kourí, a la edad de 90 años.

Su pérdida representa un duro golpe para la diplomacia cubana y para todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocer su ejemplar vocación de servicio, integridad y sabiduría, destacó la institución en un comunicado oficial.

La declaración resalta, además, el compromiso constante de Roa Kourí con la preservación y difusión del pensamiento y obra de su padre, Raúl Roa García, conocido como el «Canciller de la Dignidad». A lo largo de su carrera, Roa Kourí honró el legado de una familia profundamente comprometida con la soberanía y dignidad de Cuba, subrayó el texto.

La Junta Directiva extendió sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Roa Kourí, agrega ACN.

Finalmente, la cátedra rindió homenaje a quien permanecerá como un referente de la diplomacia revolucionaria y de la defensa de los principios que distinguen a la nación cubana, al asegurar que su legado perdurará como fuente de inspiración para las presentes y futuras generaciones.

Foto: Ladyrene Pérez/ Cubadebate