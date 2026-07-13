Diplomacia cubana lamenta fallecimiento de Raúl Roa Kourí

La Junta Directiva de la Cátedra Honorífica Raúl Roa García anunció, con profundo pesar, el fallecimiento de su presidente, el distinguido diplomático y embajador cubano Raúl Roa Kourí, a la edad de 90 años.

Su pérdida representa un duro golpe para la diplomacia cubana y para todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocer su ejemplar vocación de servicio, integridad y sabiduría, destacó la institución en un comunicado oficial.

La declaración resalta, además, el compromiso constante de Roa Kourí con la preservación y difusión del pensamiento y obra de su padre, Raúl Roa García, conocido como el «Canciller de la Dignidad». A lo largo de su carrera, Roa Kourí honró el legado de una familia profundamente comprometida con la soberanía y dignidad de Cuba, subrayó el texto.

La Junta Directiva extendió sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Roa Kourí, agrega ACN.

Finalmente, la cátedra rindió homenaje a quien permanecerá como un referente de la diplomacia revolucionaria y de la defensa de los principios que distinguen a la nación cubana, al asegurar que su legado perdurará como fuente de inspiración para las presentes y futuras generaciones.

Foto: Ladyrene Pérez/ Cubadebate

 

Informaciones relacionadas

Actualidad deportiva

Notas de la cultura, desde Cuba

De la cultura, lo más trascendente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
14:00 LA PUPILA ASOMBRADA
15:00 SERIE "LA HISTORIA NO CONTADA DE ESTADOS UNIDOS"
16:00 EL MISTERIO DE UN HOMBRE
● EN VIVO
16:30 PUNTOS CARDINALES
17:00 ENLACE NACIONAL.

Más vistos
Foto tomada de Cubadebate.

Publican en Cuba Decreto 153, reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera

Presidente de Cuba recibe a canciller Bruno Rodríguez tras histórica votación en la ONU

tomada del perfil en X de Bruno Rodríguez Parrilla. 

Canciller de Cuba dialoga con secretario general de la ONU

Tomada de Presidencia Cuba.

Defienden autonomía de las empresas y protagonismo de sus trabajadores