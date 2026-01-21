Preside primer ministro Consejo Provincial Extraordinario de Gobierno en Las Tunas

En el marco de un Consejo de Gobierno de Las Tunas, celebrado este miércoles, se inició la sesión con un firme reclamo por la inmediata liberación del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, reiterando el apoyo del pueblo cubano a las decisiones de su Gobierno Revolucionario.

Durante el encuentro, se evaluó en profundidad la implementación de las principales estrategias económicas del país y el funcionamiento de los órganos locales de gobierno.

La Gobernadora de Las Tunas, Yelenys Tornet Menéndez, expuso las tareas que se ejecutan en el territorio ante el complejo escenario actual, detallando las problemáticas que más afectan a la población y enfatizando la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación institucional.

Asimismo, se destacaron los avances en el cumplimiento de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del VI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, junto a las decisiones del Consejo de Ministros, analizándose el programa gubernamental dirigido a corregir distorsiones económicas, identificar obstáculos, aprovechar reservas y aplicar nuevas formas para reimpulsar la economía nacional.

Más detalles en video:

