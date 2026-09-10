Cuba labora para potenciar la soberanía energética con recursos nacionales y energías limpias

Cuba transita por el noveno mes del año sin importación de combustibles para la generación del Sistema Eléctrico Nacional, ni para servicios básicos en el orden social y económico. El país se mantiene bajo los efectos del bloqueo energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, política que prohíbe el acceso de entidades de la industria petrolera cubana a mercados internacionales, y con ello, imposibilita compras y la transportación de hidrocarburos hacia la mayor de las Antillas.

Autoridades del Ministerio de Energía y Minas aseguran que el intento de asfixia por parte de Washington es la causa principal de los déficits elevados en la operación del SEN. Al mismo tiempo, enfatizan en acciones de Gobierno, concebidas para impulsar la soberanía energética con recursos nacionales y el desarrollo de energías limpias. 

Foto tomada del periódico Escambray

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