Evalúa Díaz-Canel estrategias económicas y programa de abasto de agua a La Habana

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este martes en Mayabeque entidades económicas que, a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos, trazan estrategias para recuperar producciones.

El mandatario chequeó, desde la fuente El Gato, el programa integral de recuperación del abasto de agua a la capital.

🇨🇺| Chequeó Presidente @DiazCanelB rehabilitación de la fuente de abasto «El Gato», principal sistema suministrador de agua para los municipios del este de La Habana.

Visitó además varios entidades productivas de Mayabeque.

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— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 8, 2026

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