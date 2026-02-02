Palabra de invierno

Llega febrero. Trae consigo golpes de lluvia y vientos fríos. Es el pedacito de invierno de Cuba, esta vez severo, inusual; acaso con toda la borrasca que no cupo en enero.

Aún a las puertas de 2026, por encima de todo anhelo, deseamos paz, estado de gracia para cualquier manera de prosperidad. Sin embargo, desde los primeros días, hay sueños amenazados.

Autor: Abel Padrón Padilla
Día invernal en La Habana. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

El temporal cae sobre los techos y los parches de pavimento; el océano salta los muros e irrumpe en las partes bajas de la ciudad.

Pero la gente tiene aquí cosas entrañables que defender: primero el aliento, el pulso de cada vida para, luego del peligro, borrar de los hogares el rastro salado del mar y las lágrimas.

Al amanecer siguiente muchos desbrozarán las orquídeas del patio, otros se cortarán las puntas del cabello para que se les pongan bonitos por obra y gracia del Día de la Candelaria.

Autor: Abel Padrón Padilla
Enamorados. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Cuba, quizás arropada aún, recordará que es el mes del amor, y preparará trueques de corazones y flores para el 14, y homenajes y tributos para el 24. Hay amenazas, como ya se sabe. Pero aquí les costará matar las ilusiones, los sueños y la memoria.

  Sin comentarios
  Sin comentarios
  Sin comentarios
