Díaz-Canel: El 20 de mayo de 1902 sembró en los cubanos un sentimiento antimperialista

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, recordó este miércoles la instauración de la llamada «República mediatizada» y aseguró que aquel 20 de mayo de 1902 sembró en los cubanos un creciente sentimiento antimperialista que perdura hasta nuestros días.

Díaz-Canel afirmó que esta fecha significa para Cuba «intervención, injerencia, despojo, frustración», por el nacimiento de un Gobierno que, señaló, estuvo al servicio de los intereses de Estados Unidos.

Comentó que el sentimiento antimperialista que germinó ese día en los cubanos de entonces, cada generación posterior lo ha sentido profundizarse con nuevas y constantes amenazas a la independencia y la soberanía de la Patria.

«Hoy estamos aquí para probarlo en otro 20 de mayo en que los asalariados del deshonor piden a gritos que regrese la república tutelada», escribió Díaz-Canel, y subrayó que «por méritos del propio imperio, los antimperialistas son muchísimos más».

El 20 de mayo de 1902 marcó el fin de la ocupación estadounidense en Cuba, cuando las autoridades interventoras entregaron el poder al presidente cubano Tomás Estrada Palma.

Surgió así una república mediatizada que ignoraba el sentimiento independentista de los cubanos, con una Constitución que incluía como apéndice la Enmienda Platt, instrumento que permitía la intervención de Estados Unidos en el archipiélago.

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