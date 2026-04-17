Mintur celebra con optimismo la primera FITCuba 2026 electrónica

Directivos del Ministerio de Turismo (Mintur) mostraron su optimismo en cuanto a la realización de la Feria Internacional FITCuba 2026, que por primera vez se celebrará de manera electrónica los días 7 al 9 de mayo próximos, confirmó la revista digital Sol de Cuba en su más reciente edición.

En entrevista exclusiva con la periodista Daily Pérez, el director general de Mercadotecnia del Mintur, Lessner Gómez, señaló que están seguros de que en algún momento regresarán los vuelos a Cuba y el país tiene que estar preparado con nuevos productos más novedosos, por lo que la feria virtual servirá para demostrar que el turismo cubano sigue vivo.

La cita anual más relevante del sector asume el reto de conectar con sus públicos desde la virtualidad los días 7 y 8 de mayo durante 10 horas continuas, a partir de las 09:00 hora local, a través de una plataforma digital ya habilitada para el registro, que permitirá la participación de expositores, profesionales y público en general de todo el mundo sin limitaciones físicas.

El escenario digital incluirá estands virtuales en los que cadenas hoteleras, agencias de viajes, proveedores y destinos podrán exhibir e intercambiar información sobre productos y servicios; el Mintur llevará toda la oferta que distingue el producto turístico cubano, desde clases de baile y coctelería hasta recorridos por sus principales polos, y los audiovisuales quedarán habilitados para su reproducción gratuita posterior.

Durante FITCuba 2026 se presentarán nuevas oportunidades de negocio en el sector y facilidades de viaje para los cubanos residentes en el exterior, con incentivos específicos como alquiler de autos y servicios hoteleros adaptados a quienes viajan para reencontrarse con sus familias.

Además, aunque el evento es virtual, hay grupos que solicitaron mantener sus reservas de vuelo para viajar a Cuba en esas fechas, por lo que se diseñaron programas especiales en La Habana, Pinar del Río y Varadero.

El programa mantiene el llamado Día del Gran Público como cierre el día 9 en el parque Josone de Varadero, dedicado al pueblo de Matanzas y su balneario; la feria será también una vitrina para mostrar la diversidad del producto turístico cubano más allá del sol y playa, con propuestas de cultura, música, gastronomía, tabaco y naturaleza, con experiencias en Varadero, Viñales y las noches de La Habana.

Foto: Tomada de Sol de Cuba.

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