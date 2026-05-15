Díaz-Canel: Ayuda de EE. UU. debe ajustarse a prácticas universales y no al doble rasero del bloqueo

Tomada de Estudios Revolución

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó la extensa y constructiva trayectoria de Cuba en la recepción de asistencia internacional, un historial que incluye incluso a Estados Unidos.

Sus declaraciones surgieron luego de un hecho inédito: el gobierno estadounidense, a través de un comunicado del Departamento de Estado, formalizó por primera vez de manera pública una oferta de ayuda a la Isla, valorada en 100 millones de dólares.

“La experiencia de nuestro país en recibir ayuda internacional, incluyendo de EE. UU, es amplia y constructiva. Cualquier donante puede dar fe de esa realidad”, expresó el mandatario en su cuenta en la red social X.

No obstante, el dignatario cubano puso en perspectiva la contradicción inherente al ofrecimiento. Argumentó, con claridad, las condiciones para que dicha ayuda sea aceptable, enfatizando la necesidad de que se rija por las prácticas universalmente reconocidas en materia humanitaria y subrayando el contexto de agresiones sistemáticas que sufre el pueblo cubano.

“Si verdaderamente hay disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba, por muy inconsecuente y paradójico que resulte el ofrecimiento a un pueblo que, de modo sistemático y despiadado, el propio gobierno estadounidense castiga colectivamente”, sentenció Díaz-Canel.

En su intervención, el presidente cubano fue explícito sobre las necesidades más apremiantes del país en el momento actual. “Las prioridades son más que evidentes: combustibles, alimentos y medicinas”, afirmó.

Asimismo, abordó el doble rasero que implica extender una mano con ayuda mientras se recrudece el cerco económico. El jefe de Estado señaló una vía mucho más directa y eficaz para mitigar el impacto humanitario, haciendo alusión directa a la política de bloqueo económico, comercial y financiero impuesta por Washington.

“Por cierto, podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo, pues se conoce que la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida”, subrayó el primer secretario del Comité Central del Partido.

Finalmente, Díaz-Canel concluyó su mensaje destacando otro aspecto de la cooperación internacional, en este caso con una institución religiosa de reconocido prestigio. “Nuestra experiencia de trabajo con la Iglesia Católica es rica y productiva”, culminó diciendo el mandatario.

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