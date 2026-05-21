Entrará en vigor nuevo procedimiento para asignación de viviendas y ayuda a familias con tres o más menores

La Gaceta Oficial de la República divulgó acuerdos del Consejo de Ministros que modifican el reglamento para otorgar subsidios a personas naturales con el propósito de realizar acciones constructivas en sus viviendas, así como el procedimiento para la asignación de viviendas y los recursos financieros de ayuda a madres, padres y tutores que tengan a su cargo tres o más niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años.

Los acuerdos se corresponden con lo estipulado en ese sentido por el Programa Económico y Social de Gobierno para 2026, y buscan perfeccionar la protección social y las condiciones habitacionales de la población.