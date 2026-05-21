Entrará en vigor nuevo procedimiento para asignación de viviendas y ayuda a familias con tres o más menores

La Gaceta Oficial de la República divulgó acuerdos del Consejo de Ministros que modifican el reglamento para otorgar subsidios a personas naturales con el propósito de realizar acciones constructivas en sus viviendas, así como el procedimiento para la asignación de viviendas y los recursos financieros de ayuda a madres, padres y tutores que tengan a su cargo tres o más niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años.

Los acuerdos se corresponden con lo estipulado en ese sentido por el Programa Económico y Social de Gobierno para 2026, y buscan perfeccionar la protección social y las condiciones habitacionales de la población.

Actualizan regulaciones sobre importación de equipos de telecomunicaciones en Cuba

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El Ministerio de Comunicaciones de Cuba (Mincom) informó este jueves que fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba las resoluciones 1 y 2 de 2026, las cuales actualizan el marco regulatorio para la importación, fabricación, autorización técnica, homologación, comercialización y uso de equipos, dispositivos y aparatos de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el país.
Redacción Caribe
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Definen nueva tarifa para la venta de los excedentes de electricidad de las personas que dispongan de fuentes renovables

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Los hogares y entidades que dispongan de paneles solares fotovoltaicos u otras fuentes renovables podrán vender sus excedentes de electricidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a un precio de 90 pesos cubanos por kilowatt/hora, según la resolución 114/2026 publicada este jueves en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 45.
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Cuba recuerda violaciones aéreas de Hermanos al Rescate

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EE.UU. acusó ilegalmente a Raúl Castro Ruz por el derribo de avionetas en 1996, pese a que Hermanos al Rescate violó el espacio aéreo cubano 25 veces y Cuba envió 16 notas diplomáticas sin respuesta
Redacción Caribe
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