La brisa de la memoria: Raúl cumple 95

La brisa toca la madrugada con esa luz que parece inventada para la memoria. La noche respira hondo, como si supiera algo; como si el tiempo, ese viejo conspirador, no hubiera pasado en balde. Raúl Castro cumple 95 años.

«No importa, general, cumplir más años…», le dijo una vez el Indio Naborí. Y hoy se lo recordamos, porque ha sido un privilegio sentirse acompañado por su existencia larga y pródiga.

Foto: Estudios Revolución
Foto: Estudios Revolución

Hoy, bajo el peso incesante del cerco y la hostilidad del vecino más poderoso del continente —que lo quiere, como otras veces, vivo o muerto—, elegimos festejar: no con estruendo, sino con el abrazo callado que merecen los que han fundido su sangre con la de su pueblo, y con la evocación.

El 3 de junio de 1931 el viento movía leves las ramas de los cedros alrededor de la casa de Ángel y Lina, mientras ella daba a luz un nuevo retoño. La madre, el padre y aquel paraje hermoso de la tierra holguinera ignoraban que este, junto a otro de sus hijos, reescribirían su destino.

Foto: Archivo

Lo hicieron desde la juventud, con inteligencia, sacrificio y bravura. Volver sobre los sucesos del Moncada, Presidio Modelo, el yate Granma, la Sierra Maestra, el triunfo, las transformaciones derivadas de la Revolución y el enfrentamiento a los consiguientes golpes bajos del imperialismo es hablar —como de Fidel— de Raúl, porque siempre estuvo ahí. Y es verlo crecer en cada combate y en cada reto que supone una Revolución socialista a 90 millas de Estados Unidos.

Foto: Estudios Revolución

El acoso del norte intentó cortarle las alas a la Revolución cuando comenzaba a andar. Sin embargo, en Cuba nunca hubo parálisis ni desaliento, fruto de su liderazgo, donde la voz de Raúl siempre se ha oído, alta y grave.

No ha sido fácil: casi 70 años de triunfo y de bloqueo. Hoy, bien lo sabemos, este último es una suerte de tentáculo que nos atenaza por todos los flancos. Hay preocupación y cansancio, pero también noches como esta en la que se cuela una luz que parece hecha para la memoria, y celebramos.

Yo no sé cómo se siente él hoy. Debería estar bien —lo merece—, rodeado de abrazos y buenas conversaciones: su verdadera fortuna.

¡Felicidades, Raúl! ¡Gracias por tu vida y tu ejemplo!

Tomada del perfil en Facebook del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana.

Inauguran Unidad de Tratamiento Ambulatorio del Instituto de Oncología y Radiobiología

  • Sin comentarios
El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inauguró este miércoles la Unidad de Tratamiento Ambulatorio del Instituto de Oncología y Radiobiología, en La Habana.
Redacción Caribe
Leer más
Tomada de la publicación del Partido Comunista de Cuba.

Festival en homenaje al líder al frente de la Revolución cubana

  • Sin comentarios
El Pabellón Cuba celebro el 95 cumpleaños de Raúl Castro Ruz con un festival que incluyo actividades culturales y presentaciones de libros, dirigidas a todo el publico y en especial a niños, adolescentes y jóvenes.
Redacción Caribe
Leer más
tomada de Cubadebate. 

Santiago en la vida de Raúl

  • Sin comentarios
La cuna de la Revolución, fue también el escenario donde se formó la trayectoria de Raúl Castro Ruz. En estas montañas y calles orientales desarrolló su vocación militar, su liderazgo y su papel decisivo en la lucha revolucionaria.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
06:30 REVISTA BUENOS DÍAS
● EN VIVO
09:00 ENLACE NACIONAL
09:30 ENTREVISTA
10:00 EL MUNDO AHORA
10:30 AGENDA CUBA

Más vistos

Cuba, el GAE y Estados Unidos: anatomía de una calumnia de Estado

Cuba logra refinación de crudo nacional en Santiago de Cuba

Avería en la subestación Apolo provocó salida de varias unidades del Sistema Eléctrico Nacional

Inicia en La Habana distribución de leche enviada por México y Uruguay