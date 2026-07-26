Díaz-Canel en el acto por el 26 de Julio: «Que cada amanecer nos encuentre en pie de lucha»

Con la emotiva lectura del mensaje enviado por el general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, quien desde el cariño y el reconocimiento saludó al pueblo pinareño por haber merecido con su esfuerzo, consagración y trabajo creador la sede del acto central por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Día de la Rebeldía Nacional, dio inicio este domingo en Pinar del Río la conmemoración principal de la fecha, presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En su intervención, el mandatario cubano subrayó que la nación libra hoy una batalla histórica, «un nuevo Moncada», y evocó las palabras del comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando definió aquella gesta como el motor pequeño que movió después el motor grande de la Revolución. Insistió en que los cubanos pelean «ferozmente y tozudamente» por la soberanía y el derecho a elegir libremente su sistema de gobierno, con la misma pasión con que José Martí se propuso conquistar toda la justicia, y recordó el ejemplo inmarchitable del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, consecuente con sus ideales hasta el último instante de su vida.

El presidente puso en alto las muestras de heroísmo cotidiano que distinguen a los vueltabajeros, entre ellas los resultados del Programa Materno Infantil en la provincia, con una tasa de mortalidad infantil de 4,8 por cada mil nacidos vivos y cero muertes maternas, logros alcanzados «en medio de apagones y carencias de todo tipo». Reconoció, además, los avances en la producción de alimentos, la industria tabacalera, los encadenamientos de la industria alimentaria, el trabajo de ciencia e innovación, el desarrollo cultural, la protección del patrimonio y un sistema de gestión que ha permitido un mayor vínculo con las comunidades. «Felicitaciones, Pinar del Río, por el heroísmo y los resultados», expresó, y extendió el saludo a Matanzas, Villa Clara, Guantánamo y Sancti Spíritus por sus destacados desempeños.

En un momento de profunda denuncia, Díaz-Canel calificó como infames los argumentos de las sanciones estadounidenses que apuntan a entidades y funcionarios de la salud pública cubana, y afirmó que los adversarios históricos de la nación han declarado una guerra mundial contra las izquierdas y contra Cuba, «capital del comunismo en el siglo XXI», al tiempo que criminalizan la protesta y buscan excusas para justificar su genocida política de bloqueo. «Dejen a Cuba vivir en paz», exigió, y sentenció que la Isla no constituye amenaza para Estados Unidos ni para ningún otro país.

El mandatario destacó los méritos de Cuba en materia de solidaridad internacional y recordó que, pese a las dificultades, las universidades cubanas han graduado a más de 30 000 profesionales, más de 300 de ellos de otros países, incluidos 23 médicos palestinos y cinco estadounidenses. «¿A esto llaman terrorismo? ¿A esto llaman amenaza?», cuestionó, y subrayó que la única amenaza real contra la paz mundial es la política de agresión que provoca hambrunas, empobrecimiento, migraciones desordenadas y decenas de miles de muertes.

Desde la tribuna pinareña, el presidente denunció que Cuba es víctima de un genocidio fríamente calculado, diseñado e implementado por el Gobierno de Estados Unidos mediante una política de máxima asfixia económica que ha recrudecido el bloqueo por más de seis décadas, imponiendo un cerco energético y financiero que provoca apagones de más de un día, paralización de industrias y afectaciones a decenas de miles de trabajadores. Reveló cifras dolorosas: muertes por falta de medicamentos que siempre fueron gratuitos, más de 100 000 cirugías que no pueden ejecutarse, más de 118 000 pacientes de cáncer, entre ellos 1 200 niños, sin tratamientos de primer nivel, y un aumento de la tasa de mortalidad infantil a 9,3 por cada mil nacidos vivos, frente a 4,5 en años anteriores. «En esos números van los rostros de niños que no vieron la vida como consecuencia del bloqueo», afirmó, y calificó de ilegal y criminal martirizar a un pueblo para que se revele contra su gobierno.

Díaz-Canel insistió en que el bloqueo es un arma de guerra que causa muertes y solo funciona por la complicidad de quienes temen más al poder de Washington que al juicio de la historia, y lanzó un nuevo llamado a la conciencia del mundo para no convertirse en cómplice de otro genocidio. «Antes fueron Gaza, Líbano, Irán; hoy es Cuba. Mañana puede ser cualquier otra nación», advirtió, y agradeció a los gobiernos que votaron en la ONU contra el bloqueo y a quienes arriesgan todo para llevar solidaridad a la Isla, porque la solidaridad con Cuba no puede esperar.

El presidente subrayó el significado universal del año 2026, centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y llamó a honrar su memoria con palabras, pero también con hechos, trabajo, unidad, dignidad y la lucidez suficiente para aplicar las transformaciones que el momento exige. Dirigiéndose a los jóvenes, les dijo que son «los jóvenes del centenario de Fidel» y están llamados a liderar este momento desde cada barrio y cada rincón de la Isla.

En el tramo final de su discurso, Díaz-Canel convocó a la acción, a no esperar ni lamentarse, a buscar alternativas con audacia y creatividad, a cuidar cada recurso como si fuera el último, a producir, a sustituir importaciones, a desarrollar el potencial propio y a confiar en las fuerzas de la nación. «Que cada amanecer nos encuentre en pie de lucha», concluyó, y selló una jornada que reafirmó la unidad del pueblo cubano en torno a la defensa de la soberanía y el legado de sus héroes.