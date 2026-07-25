Intercambia presidente de Cuba con amigos solidarios

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reunió este sábado en Pinar del Río con un grupo de amigos de la solidaridad que participan en las conmemoraciones por el 26 de Julio.

Durante el encuentro, los asistentes expresaron su apoyo a la lucha del pueblo cubano y denunciaron las constantes amenazas de la administración estadounidense, al tiempo que rechazaron las narrativas difundidas desde Washington que buscan justificar una agresión contra Cuba.

Foto: Omara García/ACN

 

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