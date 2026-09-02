Fidel en Vietnam: nexos que perduran

En el año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y a propósito del aniversario 81 de la independencia de Vietnam y su fiesta nacional, rememoramos la impronta del líder histórico de la Revolución cubana en la tierra de Ho Chi Minh.

A través de este recorrido histórico, la periodista Gladys Rubio subraya cómo el pensamiento y la acción de Fidel continúan inspirando las relaciones entre dos pueblos unidos por lazos de hermandad, gratitud y principios revolucionarios.

Foto: Prensa Latina