Fidel en Vietnam: nexos que perduran

En el año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y a propósito del aniversario 81 de la independencia de Vietnam y su fiesta nacional, rememoramos la impronta del líder histórico de la Revolución cubana en la tierra de Ho Chi Minh.

A través de este recorrido histórico, la periodista Gladys Rubio subraya cómo el pensamiento y la acción de Fidel continúan inspirando las relaciones entre dos pueblos unidos por lazos de hermandad, gratitud y principios revolucionarios.

Foto: Prensa Latina

Informaciones relacionadas

De la cultura, lo más trascendente

El tiempo en Cuba: chubascos y lluvias en gran parte del país

Primera Declaración de La Habana: defensa de la soberanía de Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
20:45 SERIE HISTÓRICA "CRISIS DE OCTUBRE"
21:00 NOVENO INNING
● EN VIVO
21:30 LAS CINCO PUNTAS DE LA ESTRELLA
22:00 DOCUMENTAL"MÁS ALLÁ DE LOS TITULARES" PARTE II

Más vistos

Actualizan marco legal del comercio interior cubano con nuevas disposiciones

Aviso de ciclón tropical No.1: Tormenta tropical Dolly se forma en el Atlántico central

Dolly se degrada a onda tropical en el Atlántico central

Eclipse parcial de Luna será visible en Cuba esta madrugada