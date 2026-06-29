Ecuador, Italia y España: escenarios de solidaridad activa con Cuba

En un despliegue de apoyo internacional, diversas organizaciones solidarias han materializado acciones concretas en respaldo al pueblo cubano, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

En Ecuador, personas solidarias con Cuba concluyeron una jornada destinada a recaudar fondos para la compra de insumos médicos dirigidos a nuestro país. La campaña, organizada por la Coordinación Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba, incluyó actividades en ciudades como Quito y Guayaquil con el propósito de reunir recursos para apoyar al sistema cubano de salud.

Entre los eventos realizados destacó un plantón en la plazoleta 15 de noviembre, en Guayaquil, mientras que en la capital ecuatoriana se desarrolló una “Salseada por Cuba” en el Centro Cultural Apu Wasi, y un encuentro gastronómico-musical titulado “El sabor de la solidaridad”.

Los asistentes a estas jornadas denunciaron las dificultades que enfrenta Cuba por el bloqueo impuesto por Washington, al que atribuyeron el agravamiento de las condiciones económicas y sociales que sufre hoy el pueblo cubano.

Por su parte, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) culminó en Toscana un evento en el que se abordó la situación de la isla ante el incremento del bloqueo y las amenazas de guerra del gobierno estadounidense.

Durante el último día del V Festival Nacional de esa agrupación solidaria, efectuado en la localidad toscana de Putignano, provincia de Pisa, se presentó el libro “Marco Rubio: un mitómano incontrolable”, sobre los oscuros antecedentes del político anticubano.

El debate sobre ese texto fue conducido por el vicepresidente de la Anaic, Enzo Pescatori, y en las intervenciones se abordaron las acciones contra la nación antillana de Rubio, actual secretario de Estado norteamericano, a quien calificaron como impulsor de genocidas políticas violatorias de los derechos humanos del pueblo cubano.

Entre tanto, la española ciudad de Gijón, Asturias, se prepara para ser sede del XVIII Encuentro de Solidaridad con Cuba, del 3 al 5 de julio próximo. Esta edición tendrá un valor especialmente simbólico por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro. Los debates se enfocarán en el relanzamiento y fortalecimiento de la solidaridad con Cuba en un contexto de recrudecimiento del bloqueo y la guerra mediática.