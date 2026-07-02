Díaz-Canel chequea obras e inversiones en institución ginecobstétrica habanera

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, prosiguió este jueves en la mañana su recorrido por instituciones de salud de La Habana, con una visita al Hospital Universitario Ginecobstétrico Ramón González Coro, donde constató el avance de los procesos inversionistas, el desarrollo del programa de transformación digital y la implementación de la telemedicina como herramientas clave para elevar la calidad de los servicios médicos.

Durante el recorrido, el mandatario intercambió con directivos y trabajadores del centro sobre los resultados alcanzados en la modernización de sus instalaciones y equipamiento, así como sobre los beneficios que la digitalización de los procesos hospitalarios y la telemedicina aportan a la atención a la población, especialmente en la esfera materno-infantil. Las autoridades del hospital explicaron que la incorporación de estas tecnologías permite optimizar los tiempos de respuesta, mejorar el seguimiento de los pacientes y facilitar el acceso a consultas especializadas desde lugares remotos.

Díaz-Canel estuvo acompañado en su recorrido por el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, así como por los titulares de Salud Pública y de las Comunicaciones, José Ángel Portal Miranda y Mayra Arevich Marín, respectivamente.

El Hospital Ramón González Coro, una de las principales instituciones ginecoobstétricas del país, se encuentra inmerso en un proceso inversionista que contempla la rehabilitación de áreas asistenciales, la adquisición de equipos de última generación y la mejora de las condiciones de confort para pacientes y acompañantes. Las obras, que avanzan según lo previsto, forman parte de un plan más amplio de modernización del sector salud en La Habana y el resto del país.