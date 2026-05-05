Cuba moderniza sus leyes migratorias con nuevas normas de residencia y ciudadanía

El Gobierno de la República de Cuba anunció oficialmente la publicación de las nuevas Leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía, junto con sus respectivos reglamentos, como parte de un proceso integral de actualización del ordenamiento jurídico del país.

Este anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que participaron autoridades de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería y la Dirección General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las nuevas normas fueron aprobadas tras un amplio proceso de consulta que involucró a 37 organismos, lo que permitió enriquecer su contenido y garantizar su coherencia con la realidad nacional e internacional.

Entre los principales objetivos de estas disposiciones se encuentran definir con mayor claridad los derechos y deberes migratorios, consolidar los vínculos con los cubanos residentes en el exterior y adaptar el régimen jurídico a las dinámicas actuales de movilidad humana.

Uno de los aspectos más destacados es la introducción del concepto de Residencia Efectiva Migratoria, que reconoce como residentes a aquellas personas —cubanas o extranjeras— que permanezcan en el país más de 180 días acumulados al año o que demuestren arraigo mediante vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales.

Además, se elimina el límite anterior de 24 meses de permanencia en el exterior para ciudadanos cubanos y se establece que no existe restricción de tiempo para su estancia en el país.

En el ámbito de los derechos, se ratifica que los cubanos residentes en el exterior mantienen el uso, disfrute y libre disposición de sus bienes en el territorio nacional, en correspondencia con la Constitución de la República.

Las nuevas leyes también reorganizan las categorías migratorias, al icorporar clasificaciones como residente provisional y residente humanitario, y ampliar las causales para optar por la residencia permanente en Cuba.

 

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