Cuba y Vietnam fortalecen lazos históricos en La Habana

En el contexto de su visita oficial a Cuba, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Socialista de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo un intercambio con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en un ambiente fraternal que reafirmó la confianza mutua y la solidaridad entre ambos países.

El diálogo entre los cancilleres destacó el carácter especial de las relaciones históricas que unen a los pueblos, partidos y gobiernos de Vietnam y Cuba.

Durante las conversaciones, el ministro Rodríguez Parrilla resaltó el papel de Vietnam como el mayor inversionista de Asia y Oceanía en la isla caribeña; los proyectos cubren sectores estratégicos como el agroalimentario, la producción de bienes de primera necesidad, materiales de construcción y energías renovables.

En particular, se valoró la valiosa contribución vietnamita en el área agroalimentaria, donde iniciativas conjuntas para la producción de arroz, café y maíz han fortalecido la cooperación bilateral, refiere Cubaminrex en su portal web.

Sostuve una fructífera reunión con el estimado compañero Le Hoai Trung, Enviado Especial del compañero To Lam, Secretario General del PCV y Presidente de #Vietnam, miembro del Buró Político del PCV y Canciller vietnamita, quien se encuentra de visita oficial en #Cuba.… pic.twitter.com/PM55ZnIu88 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 22, 2026

Vietnam se ha convertido también en el principal suministrador de arroz a Cuba, al aportar decisivamente a la seguridad alimentaria del país.

Asimismo, el Canciller cubano agradeció el donativo del gobierno vietnamita consistente en la entrega de parques solares fotovoltaicos con capacidad para generar 80 MW.

Estos serán instalados en la provincia de Mayabeque y representan un importante apoyo solidario para mitigar la crisis energética que enfrenta Cuba, consecuencia directa del agravamiento de la política agresiva de Estados Unidos contra la isla.

El encuentro contó, además, con la participación de la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo; el director general para Asuntos Bilaterales del Minrex, Carlos Miguel Pereira Hernández; el director de Asia y Oceanía, Ariel Lorenzo Rodríguez, y otros funcionarios de la Cancillería cubana.

Foto: Tomada de Cubaminrex