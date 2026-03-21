El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, intervino este sábado en el I Foro CELAC-África 2026. La cita tiene lugar en Bogotá, Colombia.

El Canciller abogó por el fortalecimiento de la cooperación birregional y denunció las desigualdades estructurales que afectan a América Latina, el Caribe y África.

🇨🇺| Cuba permanece firme en la defensa de su soberanía y mantiene abiertas sus puertas para iniciativas de cooperación Sur-Sur Intervención de @BrunoRguezP en el I Foro CELAC-África 2026. La cita tiene lugar en Bogotá, Colombia. https://t.co/Ukz2L10uDS pic.twitter.com/P7GsELpga9 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 21, 2026

A su vez, destacó que el Foro debe abrir caminos para una cooperación genuina y creciente entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Africana.

Recordó que los pueblos de América Latina, el Caribe y África comparten una historia de dominación colonial y de luchas por la dignidad y la libertad, y afirmó que los retos actuales están enraizados en estructuras de desigualdad heredadas y sostenidas por siglos.

Foto de Portada: Cancillería de Cuba