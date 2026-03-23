Cuba permanece firme en la defensa de su soberanía

«Cuba siempre ha sido leal a los objetivos, alianzas y valores comunes y al interés de los pueblos de Nuestra América, siempre coherente en sus declaraciones y actos, siempre apegada a la verdad, la justicia, la razón y la solidaridad». Así lo expresó el Miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores de #Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla durante la Décima Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la #Celac, la cual concluyó este domingo en Colombia.

El jefe de la diplomacia cubana también se refirió a la situación del país, a consecuencia del recrudecimiento de las medidas de asfxia económica del gobierno de Estados Unidos.

Foto tomada de CubaMinrex

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