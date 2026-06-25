Cuba lamenta terremotos de este miércoles en Venezuela

Las máximas autoridades cubanas lamentaron las consecuencias de los potentes terremotos, ocurridos este miércoles en Venezuela.

En redes sociales, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió sentidas condolencias y expresó toda la solidaridad con el Gobierno y el pueblo venezolanos.

Nuestras sentidas condolencias y toda la solidaridad con el gobierno y pueblo de #Venezuela, por los terribles terremotos que este miércoles sacudieron el centro del país. El personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados. #CubaPorLaVida — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 25, 2026

El personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados, como reafirmación de los históricos lazos de hermandad entre ambas naciones.

De igual forma, otros altos cargos también se sumaron al mensaje y ratificaron el acompañamiento a la tierra de Bolívar y Chávez en este difícil momento.

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