Convocan en Cuba a batalla diaria contra el robo de combustible y la corrupción

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, realizó un llamado a incrementar el rigor y las sanciones administrativas contra el robo de combustible y otras acciones, durante la más reciente reunión del Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Desarrollado por videoconferencia con los territorios, el encuentro tuvo como eje central la necesidad de convertir esta lucha en una «batalla de todos los días», agrega la Agencia Cubana de Noticias en su sitio web.

«Hay que elevar las sanciones administrativas, y que se sepa que hay enfrentamiento», enfatizó el miembro del Buró Político, quien instó a hacer visible el accionar del Estado frente a estas conductas, e igualmente, subrayó la particular gravedad de los hechos debido a su impacto negativo tanto en la economía nacional como en la prestación de los servicios básicos a la población.

Durante su intervención, el jefe de Gobierno puso especial atención en el robo de aceite dieléctrico, utilizado en los transformadores eléctricos, un delito que calificó de «alta sensibilidad». «Están agrediendo a nuestro pueblo, están afectando a una comunidad entera. A este tema hay que darle mucha divulgación para sumar al pueblo al enfrentamiento», argumentó, y recalcó que no habrá tolerancia ante el robo de combustible, el de este aceite ni ante la corrupción.

Asimismo, Marrero Cruz advirtió que la represión no debe limitarse a los delincuentes comunes, sino que también debe alcanzar a los cuadros y funcionarios: «Pero también mano dura con los irresponsables administrativos que no están cumpliendo su papel, que no están exigiendo y que no están controlando como tienen que controlar».

En el contexto del encuentro, la directora general de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure), Leisy Hernández González, actualizó los resultados de la prevención y enfrentamiento al robo de combustible en 2025 y el primer trimestre de 2026.

La funcionaria explicó que las acciones de control se incrementan en un complejo escenario marcado por el desabastecimiento agudo de combustible y la irrupción de nuevos actores en su comercialización ilegal. En este sentido, exhortó a perfeccionar el funcionamiento de la aplicación Ticket y el sistema de venta en los servicentros.

Por su parte, la contralora general de la República, Mirian Marbán González, analizó el comportamiento del registro delictivo al cierre del pasado mes de marzo. Desde su posición, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno en las entidades estatales.

«Hay que elevar el rigor de las medidas administrativas que se adoptan y de las medidas disciplinarias también. Pareciera que no hay total conciencia de lo que implica el desvío de combustible y la indisciplina en su control y uso», expresó.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Oscar Silvera Martínez, coincidió en la importancia de comunicar las acciones del Estado. «Cuando las personas aprecian ese enfrentamiento y ese sistema de trabajo, confían y participan, y ahí estamos ganando la pelea del rechazo social a los delitos», destacó.

Finalmente, en el apartado referido a los delitos económicos, el premier instruyó potenciar el control en los centros de elaboración y almacenes, así como trabajar de forma diferenciada con los equipos de seguridad y reforzar los planes de enfrentamiento en estos sectores.

Foto: Estudios Revolución.