Constata Consejo de Estado implementación del Programa Económico y Social del Gobierno

El fortalecimiento de las acciones en la comunidad en función de las prioridades del país y la aprobación de un Decreto Ley, centraron la más reciente reunión del #ConsejoDeEstado.

El encuentro estuvo encabezado por el miembro del Buró Político y presidente del órgano, Esteban Lazo Hernández. Participaron, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.