Arriba a puerto habanero embarcación con más de 6000 toneladas de ayuda solidaria de México y Uruguay

En medio de las complejas coyunturas económicas que enfrenta Cuba, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, arribó este lunes a puerto cubano un nuevo y significativo cargamento de ayuda solidaria procedente de los pueblos de México y Uruguay.

La embarcación, que atracó en la terminal portuaria de La Habana, constituye un gesto elocuente de la hermandad latinoamericana y un aldabonazo de esperanza para las familias cubanas, en particular para aquellos sectores más sensibles de nuestra sociedad.

En declaraciones ofrecidas a la prensa desde el propio puerto, el vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, resaltó la celeridad y transparencia con que será gestionada la ayuda recibida. “Estos recursos serán canalizados de forma directa, sin intermediarios ni especulación, hacia los segmentos poblacionales que más lo requieren: nuestros niños, los abuelos de la tercera edad y los núcleos familiares en situación de vulnerabilidad”, enfatizó el titular.

Pérez-Oliva subrayó que este arribo es la constatación palpable de que los pueblos de Nuestra América, con México a la vanguardia y la solidaria cooperación de Uruguay, ratifican en tiempos difíciles e incertidumbres globales su incondicional respaldo a la Isla y a su proyecto de independencia y justicia social.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Alejandra del Moral Vela, detalló a la prensa que la mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha impartido instrucciones precisas de no solo mantener, sino fortalecer y expandir los flujos de ayuda destinados a Cuba.

Explicó que el actual cargamento está compuesto por productos esenciales de la canasta básica, como arroz, frijol y leche en polvo, garantizando que México continuará siendo un puente de solidaridad activa.

Del Moral Vela aprovechó la ocasión para poner en relieve los alcances del programa de cooperación bilateral “Sembrando Vida”, que en territorio cubano beneficiará directamente a 15 000 productores agropecuarios, con el objetivo estratégico de incrementar los renglones agrícolas, impulsar el autoconsumo y dinamizar las redes de comercialización local.

Asimismo, enfatizó que la ayuda acumulada no proviene únicamente del Estado mexicano, sino que es el resultado de un vasto movimiento popular que incluye a sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones civiles y otras naciones de la región que han decidido sumarse a esta causa justa.

La nota solidaria de esta jornada la puso la incorporación de Uruguay al envío. Como parte de una cooperación articulada para facilitar el traslado de insumos hacia la mayor de las Antillas, la nación sudamericana sumó donativos al embarque.

El embajador uruguayo en La Habana destacó, en ese sentido, que el aporte de su país consiste principalmente en leche en polvo, en el marco del acuerdo bilateral de cooperación y del fondo solidario constituido en 2023.

El embajador de México en la Isla, Miguel Díaz Reynoso, calificó este como el octavo barco de la amistad y reiteró que representa la continuidad del compromiso inalterable del Gobierno azteca de acompañar al pueblo cubano en su resistencia heroica. Subrayó que la ayuda responde a los principios históricos de autodeterminación de los pueblos y cooperación internacional defendidos por México.

Con este nuevo envío, añadió, las donaciones acumuladas desde el país hermano superan ya las 6 000 toneladas, una cifra que habla por sí sola de la voluntad política de no abandonar a Cuba a su suerte. Díaz Reynoso no dejó de mencionar la efervescente participación de la sociedad civil mexicana, que desde distintos espacios y organizaciones ha impulsado campañas masivas de acopio.

Al cierre del acto protocolario, el ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, Alberto López Díaz, expresó el más profundo agradecimiento por el gesto humanista de ambas naciones y puntualizó que esta ayuda es mucho más que insumos: es una demostración diáfana de hermandad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos y caribeños, así como un respaldo concreto a la Revolución cubana en medio de las limitaciones económicas actuales.

La ceremonia de recibimiento contó además con la presencia de Emilio Lozada García, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de esa organización; el ministro interino de Relaciones Exteriores; la titular del Ministerio de Comercio Interior; el viceministro primero de Energía y Minas, así como otras personalidades del gobierno y el cuerpo diplomático acreditado en La Habana.