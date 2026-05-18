Cuba acelera incorporación de 200 autos eléctricos para servicios de salud ante crisis energética

El sistema de transporte en Cuba enfrenta un complejo escenario debido al agudo desabastecimiento de combustibles, agravado por el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, al que las autoridades cubanas califican como un “criminal cerco energético”.

Ante esta situación, el Ministerio de Transporte de la isla anunció recientemente un nuevo paquete de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para reorganizar las operaciones del sector y mitigar el impacto en la población.

Según lo informado en conferencia de prensa, el ramo acelera la puesta en servicio de 200 autos eléctricos destinados prioritariamente al traslado de pacientes de hemodiálisis y otros servicios de salud.

Esta iniciativa busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales ante las limitaciones de combustible y lubricantes, que desde inicios de año han obligado a los principales operadores a realizar ajustes en el transporte público, afectando la vida cotidiana de los cubanos.

Las direcciones de trabajo del sector han trazado como ejes principales: consolidar la independencia financiera, transformar la matriz energética del transporte mediante el uso de la ciencia y la innovación, y mantener un intercambio permanente con la población para concentrar los limitados recursos disponibles en lo más urgente y prioritario.

Entre las medidas generales aprobadas se destaca priorizar las transportaciones de cargas esenciales para la nación, como combustibles, alimentos, medicamentos, exportaciones y materias primas diversas.

Asimismo, se atenderán de manera diferenciada las necesidades de transporte de pasajeros vinculadas con la salud pública y la educación, a partir de nuevos ajustes en los servicios públicos.

En otro esfuerzo del gobierno cubano por fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria, la ciudad oriental de Holguín recibió seis ambulancias de apoyo vital avanzado, destinadas a mejorar el sistema de emergencias médicas. Todas estas acciones responden al objetivo de reorganizar las operaciones del sector en función de las prioridades económicas y sociales, frente al complejo escenario energético que repercute en la movilidad de pasajeros y cargas.