Consejo de Estado evalúa proyecciones económicas 2026

El Consejo de Estado, en su sesión ordinaria de enero, evaluó la información de los resultados del proceso de consulta del «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», las proyecciones para el año 2026, y otros temas de interés de la agenda nacional. La sesión la encabezó el titular del órgano, Esteban Lazo Hernández, y contó con la participación, en el Capitolio Nacional, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

