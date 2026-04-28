Central de Trabajadores de Cuba reconoce a colectivos, líderes científicos y sindicales de BioCubafarma

La Central de Trabajadores de #Cuba reconoció esta mañana los extraordinarios méritos laborales de colectivos y líderes científicos y sindicales del grupo empresarial BioCubaFarma. El acto tuvo lugar en el Centro de Neurociencias, con la asistencia del miembro del Comité Central del Partido y de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, Yaisel Pieter Terry; el funcionario del Comité Central, Oscar Treto Cárdenas; la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Yudixa Sarmiento Rodicio y la Presidenta del Grupo Empresarial BioCubaFarma, Mayda Mauri Pérez.

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