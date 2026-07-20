Universidad de Ciencias Médicas de Santiago reconoce a mejores graduados

La Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba realizó su acto de graduación con una ceremonia cargada de simbolismo y emotividad al estar dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y al 65 aniversario del inicio de la docencia médica en la oriental provincia, que comenzó con la colocación de una ofrenda floral en la casa donde el líder histórico de la Revolución vivió desde sus seis años, en la ciudad de Santiago de Cuba.

El rector de la casa de altos estudios, Dr. Abel Tobías Suárez Olivares, en sus palabras centrales, resaltó el singular momento histórico en que se gradúan los nuevos profesionales, quienes son herederos de centenarias tradiciones de lucha que deben reproducirse en la prestación de servicios de salud de alta calidad dentro y fuera de la isla, y les dijo a los jóvenes graduados: «Ustedes son la vanguardia, la esperanza, la bandera del ejército de batas blancas», con lo cual ratificó el compromiso de las nuevas generaciones de médicos y profesionales de la salud con el legado de Fidel y la Revolución cubana.

Durante el acto, que constituyó un merecido reconocimiento a los estudiantes más destacados de la Universidad de Ciencias Médicas santiaguera, se evidenció la excelencia académica y la formación integral de los profesionales que egresan de sus aulas.

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