Recorre Díaz-Canel entidades del sector industrial capitalino

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este martes el proyecto de Estación Pública de Carga para Vehículos Eléctricos, que se construye en la autopista Vía Blanca, enlace entre las provincias de La Habana y Matanzas.

Ejecutada por la mipyme 5ta. Avenida Motores –creada en 2023 para brindar servicios de posventa a la marca Dongfeng en Cuba–, es la primera estación pública del país para vehículos eléctricos, sustentada con energía renovable a partir de paneles solares.

Según explicaron al mandatario, constará de un parque fotovoltaico y una estación de carga: serán 432 paneles con una capacidad de generación de unos 274 kWp (kilovatios pico). Tendrá un contenedor tecnológico de 20 pies, con un inversor de 250 kW y respaldo en batería de 1.013 MWh. Podrán cargarse siete vehículos a la vez.

Este novedoso proyecto, situado en la comunidad Peñas Altas, en Guanabo, generará nuevos empleos en la localidad, restaurará once edificios del barrio, iluminará toda la zona con 18 postes con lámparas solares, y rescatará un deteriorado Servicentro cercano, como parte también de la responsabilidad social de la empresa.

Su ubicación, en el corredor turístico de La Habana a Varadero, ayudará a la movilidad eléctrica por la que está apostando el país, como parte del urgente cambio de su matriz energética.

Muy cerca de allí, el jefe de Estado visitó, además, la Unidad Empresarial de Base Industrial Guanabo y conoció un nuevo proyecto de ensamblaje y soldadura de 250 cajas de Ampiroll, los conocidos contenedores que, acoplados a un camión, se convierten en herramienta esencial, por ejemplo, para la gestión de residuos.

Allí se supo, en julio y agosto llegarán al país las cajas para ser ensambladas en estos talleres, que tendrán como destino, sobre todo, la recogida de basura en la capital, un asunto crítico debido, entre otras razones, a la escasez de contenedores para su acopio.

El presidente fue puesto al tanto de los indicadores económicos de la unidad que cuenta con 77 trabajadores y que, con este nuevo proyecto, podrá incrementar la carga de trabajo del plantel industrial, con el consiguiente beneficio para ingenieros, técnicos y operarios.

Díaz-Canel reiteró la importancia de que las empresas asuman la real autonomía que traen consigo las nuevas transformaciones económicas y sociales aprobadas.

Se refirió a cuestiones puntuales como la posibilidad de gestionar los combustibles y los insumos, de exportar e importar, de tener cuentas en divisas, de distribuir las utilidades; e insistió en la necesidad de que el empresariado cubano se prepare para este nuevo momento.