Canciller cubano alerta sobre propósitos de encuentro ministerial de Estados Unidos 

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció los verdaderos propósitos de la reunión ministerial de corte maccartista convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En la red digital X, el canciller cubano afirmó que el encuentro, previsto para el 15 de julio, “descansará lógicamente en la mentira”.

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