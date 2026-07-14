Canciller cubano alerta sobre propósitos de encuentro ministerial de Estados Unidos 

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció los verdaderos propósitos de la reunión ministerial de corte maccartista convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En la red digital X, el canciller cubano afirmó que el encuentro, previsto para el 15 de julio, “descansará lógicamente en la mentira”.

El gobierno de #EEUU continúa reforzando la guerra contra el pueblo de #Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento. El anuncio del 13 de julio de medidas coercitivas adicionales es manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes… pic.twitter.com/WkCjGeUUzV — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 13, 2026

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