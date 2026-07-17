Presidente de Cuba denuncia nueva persecución política desde Estados Unidos

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, denunció este viernes el resurgimiento de una nueva forma de persecución política impulsada desde Washington y alertó sobre el avance de alianzas de ultraderecha a nivel global.

En un mensaje publicado en su cuenta en la red social, Díaz-Canel aseguró que «la derecha imperial y sus aliados son responsables de hechos como el genocidio en Gaza, los asesinatos extrajudiciales, la persecución y muerte de migrantes, los bombardeos contra Irán y el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba».

Advirtió, además, que «la verdadera amenaza para la humanidad es la política de guerra y despojo promovida por la ultraderecha transnacional».

Sus declaraciones se producen después de la reunión convocada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, centrada en el combate a organizaciones de izquierda.

En tanto, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó enérgicamente las acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien durante una conferencia internacional en Washington afirmó que la isla financia y patrocina el terrorismo.

A través de un mensaje difundido también en X, Rodríguez calificó al funcionario estadounidense como un político «cuya carrera política se desarrolló entre terroristas connotados y reconocidos», y lo acusó de mentir «sin escrúpulos» con acusaciones infundadas.

«No hay que indagar mucho para descubrir el contubernio de este político con organizaciones criminales que han llevado el terror y la muerte al pueblo cubano. Sin embargo, no es capaz él de presentar evidencia alguna de las falacias que pronuncia sin pudor ante representantes gubernamentales en una conferencia macartista, convocada con fines electorales», agregó el canciller.

 

 

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