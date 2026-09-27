Canciller cubano sostiene encuentro con el secretario general de la ONU en el período 81 de la Asamblea General

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en el marco del 81 período de sesiones de la Asamblea General de ese organismo.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de la diplomacia cubana informó sobre la reunión con el alto cargo de las Naciones Unidas y detalló los temas abordados durante el intercambio.

Rodríguez Parrilla actualizó a Guterres sobre la compleja situación que vive la mayor de las Antillas debido al recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como al cerco energético y las amenazas de agresión militar por parte del Gobierno estadounidense.

El canciller cubano aseguró que estos hechos violan los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, y constituyen una flagrante vulneración de la soberanía de la nación caribeña.

Asimismo, agradeció al secretario general su preocupación por la situación que enfrenta Cuba, así como los pronunciamientos realizados por su oficina y por otros mecanismos de la Organización en relación con el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre la población cubana.

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