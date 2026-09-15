Embarazo adolescente en la Isla de la Juventud: una alerta social que exige miradas integrales

El embarazo adolescente constituye un serio problema social que trasciende la esfera sanitaria. No se trata solo de una cuestión biológica o de atención médica, sino de un fenómeno que impacta la educación, la economía familiar, el proyecto de vida de las jóvenes y el desarrollo social de las comunidades.

En el municipio especial Isla de la Juventud, 17 de cada 100 embarazos que ocurren anualmente son de adolescentes, y aunque la cifra está por debajo de la media nacional, no deja de ser preocupante.