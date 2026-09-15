Sector turístico en Las Tunas apuesta por alianzas con el sector privado

El sector turístico en la provincia de Las Tunas apuesta por estrategias cooperadas con el sector privado, como parte de alianzas empresariales que permiten la comercialización de productos y servicios, en un contexto donde la diversificación de la oferta y la articulación entre actores estatales y no estatales se consolidan como prioridades para el desarrollo local.

Según informaron fuentes del sector en el territorio, estas alianzas han permitido que productos y servicios se comercialicen de manera integrada, aprovechando las capacidades de ambas partes: la infraestructura y el respaldo estatal, por un lado, y la agilidad, innovación y cercanía al cliente del sector privado, por otro.