Recibe presidente cubano a directivos del Comité Paralímpico Internacional

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, sostuvo un encuentro en el Palacio de la Revolución con Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), y Michele Melissa Formonte, directora de Desarrollo para las Américas de dicha organización.

Durante la reunión, el jefe de Estado cubano calificó la visita como un gesto de alto valor simbólico y un respaldo explícito al deporte cubano, subrayando que la misma tiene lugar en un contexto complejo para la nación caribeña, una realidad que, dijo, impacta de manera directa en el movimiento paralímpico.

Díaz-Canel expresó la firme voluntad política y gubernamental de Cuba de continuar respaldando el deporte paralímpico, acción que sustentó en razones de justicia social y en los principios inclusivos que definen a la Revolución. En ese sentido, destacó que los atletas paralímpicos nacionales constituyen un motivo de orgullo para el pueblo, avalados por sus relevantes resultados en escenarios internacionales.

El mandatario ratificó la disposición de Cuba de compartir experiencias y fortalecer los vínculos con el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Paralímpico de las Américas, a través de proyectos conjuntos, el establecimiento de bases de entrenamiento y el aporte científico de los centros de investigación cubanos vinculados a la actividad física y el deporte.

Por su parte, Andrew Parsons calificó de honor su presencia en Cuba y resaltó los históricos lazos de amistad que unen a ambas naciones. El dirigente deportivo reconoció la trayectoria de la multicampeona paralímpica y mundial Omara Durand Elías, presidenta del Comité Paralímpico Cubano, a quien consideró un ejemplo inspirador para los deportistas de todo el mundo, y en especial para las mujeres.