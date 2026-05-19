Tributo a José Martí en el aniversario 131 de su caída en combate

Tomada de ACN.

Una representación del pueblo santiaguero encabezada por las principales autoridades de la provincia rindió homenaje a José Martí, en el aniversario 131 de su caída en combate.

Durante la ceremonia en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, lugar que atesora sus restos mortales, se depositaron ofrendas florales enviadas por el líder al frente de la Revolución, general de Ejército Raúl Castro Ruz; el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; así como a nombre del pueblo de Cuba.

En el acto político-cultural se definió que el mejor tributo que podemos rendirle al Apóstol es NO descansar ni un momento a la hora de defender la Revolución.

 

Foto tomada de ACN.

Tomada de Presidencia Cuba. 

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