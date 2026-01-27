Agradece el MINREX muestras de solidaridad con Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores de #Cuba agradeció este lunes las muestras de solidaridad expresadas el fin de semana hacia nuestro país. En su cuenta en X, la Cancillería cubana informó sobre una nueva jornada internacional de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Las manifestaciones de apoyo se dieron desde diversos países de América, Europa y África, como México, Argentina, Bélgica, Italia y Zimbabue. El MINREX mostró gratitud, además, por la postura de dichos Estados, que exigen el fin de la política hostil de Washington contra La Habana, y de sus amenazas de agresión.

Detalles