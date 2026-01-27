Agradece el MINREX muestras de solidaridad con Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores de #Cuba agradeció este lunes las muestras de solidaridad expresadas el fin de semana hacia nuestro país. En su cuenta en X, la Cancillería cubana informó sobre una nueva jornada internacional de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Las manifestaciones de apoyo se dieron desde diversos países de América, Europa y África, como México, Argentina, Bélgica, Italia y Zimbabue. El MINREX mostró gratitud, además, por la postura de dichos Estados, que exigen el fin de la política hostil de Washington contra La Habana, y de sus amenazas de agresión.

Detalles

 

José Martí, voz esencial en América Latina

  • Sin comentarios
José Martí, voz esencial en América Latina
Redacción Caribe
Leer más

Cuba analiza vulnerabilidades en la seguridad vial

  • Sin comentarios
Cuba analiza vulnerabilidades en la seguridad vial
Redacción Caribe
Leer más

Proyecto Hatuey dona medicamentos pediátricos a Cuba

  • Sin comentarios
Proyecto Hatuey dona medicamentos pediátricos a Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:15 Serie "geografÍa 26-7"
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

Más vistos

Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación