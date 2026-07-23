Aduana cubana detecta cocaína oculta en paquetes de leche en el aeropuerto José Martí

William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó sobre la detección de cocaína oculta en dos paquetes de leche en un envío de carga no comercial procedente del exterior, recepcionado en la Terminal de carga No.4 del Aeropuerto Internacional José Martí.

El directivo destacó en su cuenta oficial en la red social X el trabajo sistémico de la Aduana y del Órgano Antidrogas, así como el oportuno análisis de la información y las técnicas aplicadas que permitieron descubrir el ilícito.

Según Pérez González, la efectividad en el estudio de la información adelantada y el empleo de la técnica canina resultaron determinantes en la detección de la droga, lo que evidencia la preparación de los especialistas y la coordinación entre los órganos encargados de salvaguardar las fronteras.

La Aduana General de la República subrayó que la prevención, detección y enfrentamiento a los ilícitos vinculados a drogas constituye una prioridad en su accionar, para lo cual se destinan recursos humanos y materiales.

Frente a este flagelo, la política de Cuba es de tolerancia cero, y se mantiene la coordinación con los órganos especializados para cerrar filas ante intentos de introducir sustancias prohibidas por la frontera, en un contexto donde el bloqueo imperialista no ha impedido el fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia en los puntos de entrada al país.

Informaciones relacionadas

Visita Díaz-Canel el Parque Científico Tecnológico de La Habana

Guantánamo, destacada en emulación por el acto nacional del 26 de Julio

Acontecer deportivo de Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 CONTEXTOS
22:30 EL TIEMPO EN EL CARIBE
22:45 ACTUALIDAD INFORMATIVA
23:00 NOTICIERO CULTURAL
23:30 RESUMEN 24
● EN VIVO

Más vistos

Presidente de Cuba denuncia nueva persecución política desde Estados Unidos

Tomada del periódico Trabajadores. 

Presidente de Cuba visita círculo social obrero Félix Elmusa

Tomada del diario Granma.

Presidente de Cuba firma libro de condolencias por muerte de Emir Padre de Catar

Parques fotovoltaicos de Pinar del Río comienzan a suministrar energía a circuitos locales