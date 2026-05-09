Visita Díaz-Canel centros energéticos en La Habana

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió este viernes 2 centros del sector de la energía en la capital.

Se trata de la Unidad Empresarial de Base Transformadores Latino y el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías, en el municipio de Cotorro.

Dichas entidades tienen un importante papel en la recuperación, estabilización y desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.

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Foto de portada tomada de la Presidencia de Cuba 

 

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