Cuba denuncia en España recrudecimiento del bloqueo

Representantes cubanos participan este viernes en el Duodécimo Foro Parlamentario Iberoamericano, que se celebra en Madrid, España.

En la sesión plenaria, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, denunció el recrudecimiento extremo del bloqueo, el cerco energético y las sanciones secundarias impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

Intervino @anamarianpp, vicepresidenta de @AsambleaCuba🇨🇺, en Sesión Plenaria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano ✅️Denunció el recrudecimiento extremo del bloqueo, el cerco energético y las sanciones secundarias impuestas por el gobierno de EE.UU.#CubaNoEsUnaAmenaza pic.twitter.com/pimIRXHR7U — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) October 2, 2026

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