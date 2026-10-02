Presidente de Cuba constata acciones en zona de defensa Punta Brava

El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este viernes la zona de defensa Punta Brava, en el capitalino municipio de La Lisa, como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa.

Allí ratificó nuevamente que la preparación para enfrentar una eventual agresión enemiga, y la atención a la problemática económica y social de cada territorio, constituyen prioridades para el país.

Le acompañaron el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y el secretario del Consejo de Ministros, general de división José Amado Ricardo Guerra, todos miembros del Buró Político. Estuvieron presentes también otros integrantes del Consejo de Defensa Nacional y el primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Liván Izquierdo.