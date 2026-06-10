UEB La Habana: eslabón estratégico en la llegada de alimentos al país

La Unidad Empresarial de Base (UEB) La Habana, perteneciente a la Empresa de Servicios Portuarios de Occidente, arriba con satisfactorios resultados al 14 de junio, fecha en que se celebra el Día del Trabajador Marítimo-Portuario en Cuba.

El centro manipula el grueso de las cargas de alimentos que arriban al país, y ha logrado mantener un desempeño estable gracias a la implementación de un sistema de pago al destajo que estimula a los trabajadores, a pesar de las adversas circunstancias que impone el bloqueo recrudecido contra el archipiélago.

Foto: Tomada de la página en Facebook de la Empresa de Servicios Portuarios de Occidente

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