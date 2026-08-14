Pueblo de Santiago de Cuba rinde homenaje a Fidel en Santa Ifigenia

El depósito de una ofrenda floral, a nombre del general de Ejército Raúl Castro Ruz, ante el monolito que guarda las cenizas del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, distinguió hoy el homenaje realizado en Santiago de Cuba por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana.

Como parte de la ceremonia fueron entregados 100 carnés a nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC), en un acto que simbolizó el compromiso de las nuevas generaciones con la continuidad del proyecto revolucionario.