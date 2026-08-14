Denuncia Cuba nueva muestra de alineamiento de República Dominicana a política hostil de EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza en los términos más enérgicos la decisión del gobierno de la República Dominicana de expulsar a diez funcionarios diplomáticos de la Embajada de Cuba en ese país y a sus familiares.

No existe motivo alguno que justifique esta decisión de las autoridades dominicanas. Los diplomáticos cubanos han actuado siempre en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con absoluto respeto a las leyes de esa hermana nación.

No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región.

No es primera vez que el gobierno dominicano se alinea a la política hostil y la escalada agresiva de los Estados Unidos contra nuestro país. La exclusión de Cuba de la postergada X Cumbre de las Américas y el cambio de voto de República Dominicana sobre la resolución cubana contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU son ejemplo de ello.

Con este nuevo acto, las autoridades dominicanas lesionan sensiblemente los vínculos entre los dos gobiernos, pero no podrán lacerar los profundos e históricos nexos existentes entre los pueblos cubano y dominicano, cimentados desde las luchas de ambos países por la independencia hasta nuestros días. Ilustres dominicanos forman parte de las páginas gloriosas de la historia de Cuba y viceversa. Nuestros pueblos comparten lazos culturales, económicos y de solidaridad, a los cuales no renunciaremos.

Cuente siempre el pueblo dominicano con la invariable amistad y solidaridad del pueblo cubano.

La Habana, 13 de agosto de 2026