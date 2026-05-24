Tribunas abiertas en Cuba: compromiso y denuncia

Tomada por Daniela García.

Desde hoy y hasta el 3 de junio, día en que el general de Ejército Raúl Castro Ruz cumple 95 años se desarrollan actos en todo el país para denunciar la acción del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución.

En Santiago de Cuba, la jornada comenzó con una concentración donde se reafirmó el compromiso popular con la defensa de la nación y con el legado histórico de Raúl. El ambiente estuvo marcado por la unidad y la determinación de continuar la obra revolucionaria.

Ofrecemos los detalles 👇

Foto de Portada: Presidencia de Cuba 

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