Guantánamo, destacada en emulación por el acto nacional del 26 de Julio

Los resultados en el sector de las inversiones fueron decisivos para que la provincia Guantánamo mereciera el reconocimiento en la emulación por el acto nacional a propósito del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, una distinción que refleja el esfuerzo colectivo de sus habitantes y la capacidad de gestión de sus autoridades en medio de las limitaciones impuestas por el bloqueo económico de Estados Unidos.

Las principales contribuciones que avalan este reconocimiento están en los parques solares fotovoltaicos, que han permitido avanzar en la sustitución de fuentes energéticas contaminantes y disminuir la dependencia de combustibles fósiles; en las casas a partir de contenedores, una solución constructiva innovadora que ha beneficiado a familias en situación de vulnerabilidad habitacional; y en los centros comunitarios de carga y servicios, espacios concebidos para facilitar el acceso de la población a servicios básicos y fomentar el desarrollo local con criterios de sostenibilidad y eficiencia.

El reconocimiento a Guantánamo en esta emulación, que se inscribe en las celebraciones por la gesta del 26 de julio de 1953, constituye un estímulo al trabajo de los guantanameros, quienes han sabido convertir las dificultades en oportunidades y aportar, desde su territorio más oriental, al fortalecimiento de la obra revolucionaria y al mejoramiento de las condiciones de vida de su pueblo.

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