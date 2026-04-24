Supervisa Díaz-Canel transformación digital en hospitales de La Habana

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continuó este jueves sus recorridos por hospitales y centros de investigación de La Habana, para constatar la marcha del proceso de trasformación digital en esas instituciones.

En esta ocasión, el mandatario visitó el Instituto de Neurología y Neuro-cirugía, centro rector de dichas especialidades en el país.

Lo acompañaron: el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, los titulares de Salud Pública y Comunicaciones, doctor José Ángel Portal Miranda y Mayra Arevich Marín, respectivamente, junto a otras autoridades del sector.

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Foto de portada: Presidencia de Cuba

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