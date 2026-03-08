Sostuvo Díaz-Canel encuentro con destacadas mujeres cubanas

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a pocas horas del Día Internacional de la Mujer, sostuvo esta tarde en el Palacio de la Revolución un encuentro con destacadas mujeres cubanas. En el intercambio, participaron también el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, el Secretario de Organización del Comité Central Roberto Morales Ojeda, y la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas Teresa Amarelle, todos integrantes del Buró Político.