Sostuvo Díaz-Canel encuentro con destacadas mujeres cubanas

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a pocas horas del Día Internacional de la Mujer, sostuvo esta tarde en el Palacio de la Revolución un encuentro con destacadas mujeres cubanas. En el intercambio, participaron también el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, el Secretario de Organización del Comité Central Roberto Morales Ojeda, y la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas Teresa Amarelle, todos integrantes del Buró Político.

 

ADN Joven: Historia de un doctor holguinero defensor de la salud de sus pacientes

El joven doctor holguinero Jorge Enrique Pichardo Pupo dedica su vida a la epidemiología con el compromiso hacia la utilidad de la virtud en su práctica profesional.
Instalados en Cuba más de 800 equipos fotovoltaicos para bombeo de agua

El Bombeo de Agua a través de máquinas, con tecnologías fotovoltaicas, constituye prioridad en el Programa de Gobierno implementado en Cuba.
Embajador de Cuba en México rechaza versiones distorsionadas sobre ayuda humanitaria

El embajador de #Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, rechazó de manera categórica, las versiones difundidas por TV Azteca, sobre una supuesta comercialización en la mayor de las Antillas de la ayuda humanitaria enviada desde México.
Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática

Detenidos diez ciudadanos panameños por propaganda contra el orden constitucional en Cuba

Iraníes salieron a las calles este domingo en respaldo a la Revolución Islámica

Instalarán más de dos mil 600 sistemas solares en centros vitales de Cuba