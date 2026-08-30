Sindicatos y organizaciones populares despiden el verano

Durante este fin de semana, en Consejos Populares de todo el país, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Sindicatos Nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) protagonizaron diversas actividades para despedir la etapa veraniega y dar la bienvenida al curso escolar 2026-2027.

Las acciones se enmarcaron en el movimiento popular participativo “Mi barrio por la patria”, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre las organizaciones de masas y las comunidades.

Foto: Tomada de Radio Habana Cuba