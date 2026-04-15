Sesiona en La Habana el Tercer Taller de Redes Sociales Digitales «Girón victorioso»

El Tercer Taller de Redes Sociales Digitales «Girón victorioso» sesionó hoy, desde La Habana, en video-conferencia para todas las provincias.

Su propósito es fortalecer las capacidades nacionales en el uso ético y eficiente de dichas plataformas, con el respaldo de la inteligencia artificial y otras herramientas innovadoras.

El evento es el preámbulo del V Coloquio Internacional Patria, que iniciará el jueves en la capitalina Estación Cultural de Línea y 18.

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Foto de Portada: Portal de la Radio Cubana